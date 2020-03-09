Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları, Belçika'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere AB Daimi Temsilciği önünde bir araya geldi.

Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları, Belçika'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere AB Daimi Temsilciği önünde bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için AB Daimi Temsilciği önünde bir araya gelen Türk vatandaşları, ellerinde Türk bayrakları ile coşkulu bir bekleyiş içinde Erdoğan'ın temsilciliğe gelmesini bekliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. Erdoğan'ın Brüksel temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi, sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA