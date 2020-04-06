Brüksel'deki Türk Büyükelçiler AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Brüksel, ulusoy, Güncel

Brüksel'deki Türk Büyükelçiler AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de görev yapan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:28
Brüksel'deki Türk Büyükelçiler AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de görev yapan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Öztürk, "Anadolu'nun hürriyet ve istiklal iradesinin tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği yüz yıl önce bugün kurulan Anadolu Ajansı, hala Anadolu'nun sesini ve sözünü dünyaya duyurmakta, dünyaya da Anadolu'nun gözünden bakmaktadır. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin enformasyon alanında da yürütülmesi ihtiyacını o vakit görüp asırlık bir kurumun fidanını daha dikmiş bulunması her bakımdan manidardır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy ise "Bir asır önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunca işgalci güçlere karşı yürütülen Kurtuluş Savaşımızın en zorlu döneminde, bugün kurulan Anadolu Ajansı, özverili ve profesyonel çalışmalarıyla ülkemizin güzide kurumları arasında yer almıştır." dedi.

AA'nın Cumhuriyet tarihinin her aşamasına tanıklık ettiğine dikkati çeken Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde mesleki birikimi ve gelenekleri ile modern teknolojileri başarıyla birleştiren ve günümüzün hızla değişen haber dünyasında ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla güvenilen ve aranan bir marka olarak, bugün küresel bir salgın haline gelmiş koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de zamanlı ve objektif haberleriyle Türk ve dünya kamuoyunu başarıyla aydınlatmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Türkiye'nin gururu Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlarının yüzüncü yaşını içten şekilde tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum."

Büyükelçi Bozay da "Milli Mücadelemizin başladığı süreçte bağımsızlık hareketimizin tüm yurda ve dünyaya duyurulması amacıyla kurulan ve aynı özveriyle çalışmalarını yıllardır sürdüren Anadolu Ajansının asırlık bir haber çınarı olmasını, 100. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." mesajını verdi.

AA'nın kamuoyuna doğruların yansıtılması konusunda çok büyük bir görev üstlendiğini ve bu görev çerçevesinde gerek ulusal gerek uluslararası alanda tüm haberleri zamanlıca kamuoyuna ulaştırdığını vurgulayan Bozay, "Günümüzün teknolojik, siyasi, bilimsel gereksinimleri çerçevesinde 13 dilde yaptığı yayınlarla dünya medyasındaki yerini alan AA'nın, çağın ve bilişim teknolojisinin gereklerine uygun şekilde önümüzdeki yıllarda da başarılarına başarı katmaya devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bozay, tüm dünyanın Kovid-19 krizi ile mücadele etmeye çalıştığı bu zor dönemde de hem Türkiye hem de dünyada olan gelişmeleri AA'nın verdiği doğru ve güvenilir haberlerle takip etmeye devam ettiğini aktararak, "Bu vesileyle bir kez daha Anadolu Ajansının 100. yaşını kutluyor, görev yaptığım Brüksel'deki temsilcileri başta olmak üzere tüm AA çalışanlarına büyük emek isteyen ve meşakkatli ama bir o kadar da kutsal olan iç ve dış kamuoyunu doğru bilgilendirme görevlerinde başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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