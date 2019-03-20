Brüksel'deki Suriye Konferansı İstanbul'da Konuşuldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis ile birlikte Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ortak basın toplantısı düzenledi. İkili, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda 12-14 Mart tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" başlıklı 3. Brüksel Konferansının sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU KONFERANSIN İKİ ÖNEMLİ MADDESİ VARDI"

Büyükelçi Christian Berger, "Bu konferansın iki önemli maddesi vardı. Birincisi krize siyasi bir çözüm bulmak, Birleşmiş Milletlere destek verilmesi. Biliyorsunuz ki, göç üzerindeki bu baskının en büyük sebebi bu, siyasi çözümün olmaması. İkinci önemli sonuç da insani yardımın sağlanması, bu krizden en çok etkilenenlere desteğin sürdürülmesi, bu anlamda iş birliğinin devam etmesi ve artması. Konferansın sonuçlarının olumlu olduğunu söyleyebilirim. 6.2 milyar Euro'ya ulaşan bir miktar taahhüt edildi." dedi.

"KİLİS VE HATAY DA OLMAK ÜZERE İKİ TANE HASTANE KURULACAK"

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki mülteciler ile ilgili olarak yaptıklarından bahseden Büyükelçi Berger, "En fazla eğitime pay ayrıldı. Çünkü hem uluslararası toplum hem de Türkiye kayıp bir kuşak olamayacağını biliyordu. Dolayısıyla eğitime çok odaklanıldı. İkinci olarak da sağlık alanına odaklanıldı. Sağlık klinikleri kuruldu. Kilis ve Hatay'da olmak üzere iki tane hastane kurulacak." Şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLİKTE KARARLAŞTIRDIK"

Berger, "Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma bağlamında 400 milyon Euro eğitime bağlanacak. Bu çalışmalara paralel olarak da insani yardım çalışmaları devam edecek. Kızılay kart var. Bu kartın içerisinde 125 TL'den biraz fazla tutar mültecilere her ay sağlanıyor. Aynı zamanda Suriyeli ailelerin çocuklarını okula göndermeleri için yapılan teşvikler de devam edecek. Avrupa Birliği'nin Türkiyede yaptığı çalışmaların sonuçları bunlar." diye konuştu.

"SURİYE İÇERİSİNDE 6 MİLYONDAN FAZLA YERİNDEN EDİLMİŞ İNSAN VAR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis ise, Suriye konferansına ilişkin şunları söyledi:

Suriye içerisinde yaklaşık 12 milyon insanın, insani yardıma ihtiyacı var. Suriye içerisinde 6 milyondan fazla yerinden edilmiş insan var.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına sınır ötesinde yapılan çalışmalarda sınırın geçilmesindeki sağladıkları kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Suriye'de yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kurtaracak yardımı sadece Türkiye'den ulaştırabildik." ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 9 MİLYAR DOLARLIK BİR TAAHHÜTTEN BAHSEDİYORUZ"

Basın toplantısının Panos Moumtzis ve Christian Berger basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği bütçesinden ne kadar para geleceği yönündeki bir soruya Panos Moumtzis, "Burası için ayrılacak paranın büyük bir bölümü Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e gidecek. 5.6 milyar dolar. 3.3 + 5.6 milyar dolar olmak üzere yaklaşık 9 milyar dolarlık bir taahhütten bahsediyoruz. Ama şuan ne kadarı nereye harcanacak bununla ilgili net bir dağılım belirlenmiş değil. Ayrıca yıl içerisinde buna ek bir kaynak daha bulmak ve daha fazla paranın gelmesi mümkün." cevabını verdi.

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-Basın toplantısından detaylar

Panos Moumtzis ve Cristian Berger'in açıklamaları

Kaynak: DHA