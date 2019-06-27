Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye adına katıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye adına katıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında ülkelerin savunma bakanlarının katılımı ile NATO aile fotoğrafı çekinildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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