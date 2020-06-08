Brüksel'deki gösterilerde 256 kişi gözaltına alındı Belçika'da ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesine tepki olarak başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde 256 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Belçika'da ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesine tepki olarak başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde 256 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar Avrupa'da devam ediyor. Belçika'nın Başkenti Brüksel'de dün Afrika kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgenin yakınında bulunan ünlü alışveriş caddesi Chausse d'Ixelles üzerindeki mağazaların camlarının kırılmasıyla başlayan olaylar kısa sürede büyüdü. Ünlü caddede toplanan göstericiler, polis araçlarına taş ve sopalarla saldırdı. Polisin tazyikli su ve biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştığı olaylar sırasında çok sayıda iş yeri de zarar gördü. Olaylar sonrasında 256 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

GÖSTERİLER BELÇİKA'YI KARIŞTIRDI

Protestolar nedeniyle gelen eleştiriler ülkede siyasi polemiğe neden oldu. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close sosyal mesafe tedbiri alınmayan gösterilere izin verdiği için eleştirildi. Yapılan eleştirilere "Siyasi olarak hedef alınıyorum" diyerek tepki gösteren Close, akşam saatlerinde çıkan olaylar sonrasında da "Polise gereken tüm yetkiyi verdim" açıklamasını yaptı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'in ırkçılığa karşı gösteri dışında farklı bir tepki gösterme çağrılarına rağmen kabalık eylemler gerçekleştirilmesi ülkede verilen korona virüs mücadelesine bir darbe olarak nitelendirildi. Korona virüsle mücadele sürecini yürüten bilim kurulu da dün izin verilen gösterileri korona virüs bulaşma oranında artışa neden olacak bir durum olarak nitelendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA