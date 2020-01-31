Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...
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Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...

Avrupa Parlamentosu binası detaylar İngiltere bayrağı detaylar BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.

31.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:54
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...

Parlamentosu binası detaylar

bayrağı detaylar

- İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...
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