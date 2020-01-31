Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...
Avrupa Parlamentosu binası detaylar İngiltere bayrağı detaylar BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.
31.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:54
Avrupa Parlamentosu binası detaylar
İngiltere bayrağı detaylar
BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.
Kaynak: AA