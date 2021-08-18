Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
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Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde Afganistan bayrakları açan yüzlerce kişi, Taliban'ı protesto ederek sivillerin durumuna dikkat çekti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde Afganistan bayrakları açan yüzlerce kişi, Talibanprotesto ederek sivillerin durumuna dikkat çekti.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a yurt dışında yaşayan Afganlardan da tepki geliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, Taliban'a karşı Afganistan bayraklarıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi. AB'yi Afganlara destek olmaya çağıran göstericiler, "Afganistan'ı kurtarın", "Afganistan'daki savaşı durdurun", "Afganları öldürmeyin" yazılı dövizler taşıdı. Afgan kadın ve çocukların durumuna dikkat çekilen gösterideki bir pankartta ise "işledikleri tek suç Afgan olmak" notu dikkat çekti. Meydana çok sayıda polisin konuşlandırıldığı görüldü.

-İHA-

Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto
Son dakika haberi... Brüksel'deki Afganlardan Taliban karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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