Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı

Brüksel'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada suçlamaları kabul etmeyen M.G isimli şüphelinin geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle