Brüksel'de Türkiye'ye sondaj çalışmaları nedeniyle ek yaptırım girişimleri

16.09.2019 14:30

Brüksel'de pazartesi günü devam eden Genel İşler Konseyi'nde Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yönelik ek yaptırımlar oluşturulması konusunu gündeme getirmek istedikleri ancak konunun önümüzde ay gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB) Devlet Liderleri Zirves'ne kaldığı öğrenildi.



Göçmen kozuna karşı ek yaptırım mı?



Euronews Türkçe'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre hali hazırda alınan kararlara ek olarak henüz yeni yaptırım maddeleri somutlaştırılmadı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlere ilişkin 'sınırları açarız' söylemi sonrası bu konunun AB tarafından karşı yaptırım kozu olarak AB zirvesinde gündeme gelebileceği ve kullanılabileceği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle