Brüksel'de toplanan AB ülkelerinin gündemi Libya ve İran
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Brüksel'de toplanan AB ülkelerinin gündemi Libya ve İran

07.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31
Brüksel'de toplanan AB ülkelerinin gündemi Libya ve İran

Dört ülkesinin dışişleri bakanları ve gündemiyle 'de toplandı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin acil toplantı kararı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk askerlerinin Libya'ya intikal etmeye başladığını söylerken Avrupalı yetkililer bölgede dengelerin bozulmasından ve insani krizin derinleşmesinden endişe duyuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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