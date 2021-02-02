Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
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Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti

02.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:56

Aşı merkezinden detaylar Aşı kuyruğu bekleyen insanlar Sağlık görevlilerin aşıları hazırlaması Aşılama detayları Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi açıldıBRÜKSEL (AA) Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

Aşı merkezinden detaylar

Aşı kuyruğu bekleyen insanlar

Sağlık görevlilerin aşıları hazırlaması

Aşılama detayları Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi açıldı

BRÜKSEL (AA) Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

Başkentte faaliyete geçen ilk aşı merkezi olan "Pacheco" salonunda açılan merkezin önünde, yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı aşı için sıraya girdi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona giren sağlık çalışanları aşılandı.

Açılışa Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close de katıldı

Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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