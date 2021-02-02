Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
Aşı merkezinden detaylar Aşı kuyruğu bekleyen insanlar Sağlık görevlilerin aşıları hazırlaması Aşılama detayları Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi açıldıBRÜKSEL (AA) Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.
Aşı merkezinden detaylar
Aşı kuyruğu bekleyen insanlar
Sağlık görevlilerin aşıları hazırlaması
Aşılama detayları Brüksel'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi açıldı
BRÜKSEL (AA) Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.
Başkentte faaliyete geçen ilk aşı merkezi olan "Pacheco" salonunda açılan merkezin önünde, yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı aşı için sıraya girdi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona giren sağlık çalışanları aşılandı.
Açılışa Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close de katıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir