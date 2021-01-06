Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
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Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

06.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:31

Sokaklardan ve insanlardan detaylar Şehir merkezinden detaylar Metro istasyonu detaylar Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar,...

Sokaklardan ve insanlardan detaylar

Şehir merkezinden detaylar

Metro istasyonu detaylar

Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar, Kovid-19 önlemleriyle yaşama alıştı. Ülkede salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 22.00 ile 06.00 arası uygulanıyor. İnsanlar bu saatlerde ancak işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek dışarı çıkabiliyor.

Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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