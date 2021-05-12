İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

Belçika-Filistin Derneği (ABP) dahil olmak üzere, birçok dernek tarafından Belçika Dışişleri Bakanlığının önünde düzenlenen eyleme, yüzlerce gösterici katıldı.

Eylemciler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı slogan attı.

"İsrail'in soykırımını durdurun" ve "Terör devleti İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Miting sonunda Belçika-Filistin Derneği (ABP) yetkilileri, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes kabinesinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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