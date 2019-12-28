Brüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildi

28.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:08

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye rejimi ve Rusya'ya karşı protesto gösterisi yapıldı.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği önünde toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Katil Putin", "Esed gitsin" sloganları attı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: AA