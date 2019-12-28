Brüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildi
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Brüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye rejimi ve Rusya'ya karşı protesto gösterisi yapıldı.

28.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:08
Brüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildi

Belçika'nın başkenti 'de Suriye rejimi ve 'ya karşı protesto gösterisi yapıldı.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği önünde toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, Esed rejimi ve Rusya'nın 'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Katil Putin", "Esed gitsin" sloganları attı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: AA
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