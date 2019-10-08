Brüksel'de "hayvanların kafeste tutulmasına hayır" protestosu

08.10.2019 18:21

Brüksel'de Avrupa kurumlarının önünde toplanan birçok hayvan hakları savunucusu, Avrupa genelinde hayvan yetiştiriciliği sektöründe kafeslerin yasaklanması için protesto gösterisi yaptı.



Kafeslerde tutulan hayvanların büyük acılar çektiğini ifade eden sivil toplum örgütü yetkilileri daha fazla kazanç için hayvanlara, doğaya ve insanlara zarar vermenin anlamsız olduğunu belirtiyor. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin konuya yönelik yasalarını sertleştirmesi talep ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle