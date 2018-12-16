Brüksel'de Göç Protestosu: Aşırı Sağcılar Polisle Çatıştı

Aşırı sağcıların Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Paktı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği gösteri, olaylı sona erdi.

Basın mensuplarına saldıran aşırı sağcılar, polisle çatıştı. Polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Belçika'da Başbakan Charles Michel'in imza attığı BM Mülteci Paktı, ülkedeki sağ ve aşırı sağcı kesimin tepkisine neden oldu. Koalisyon ortağı sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA) hükümetten çekilme kararı aldı.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi (Vlaams Belang) lideri Filip Dewinter ve diğer aşırı sağcı grupların öncülüğünde göç anlaşmasını protesto kararı alındı. Hükümet tarafından yasaklanan gösteri, mahkeme kararıyla gerçekleştirildi.

Aralarında, Avrupa Polis Örgütü'nün (Europol) "aşırı sağcı şiddet" konulu raporunda da yer alan Kalkan ve Arkadaşları (Schild en Vriend) örgütünün de yer aldığı aşırı sağcı gruplar, Pazar günü öğle saatlerinde Brüksel'in merkezindeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye bir grup Sarı Yelekli de destek verdi

'Önce kendi halkımız' Yaklaşık 5 bin 500 kişiden oluşan göstericiler, "Solcu lağım fareleri", "Paspaslarınızı toplayın", "Önce kendi halkımız", "Bizim ülkemizde cihada yer yok" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda, Avrupa'daki terör saldırılarının mülteciler ve göçle ilgili olduğu öne sürüldü.



Aşırı sağcı grup, "kanser medyası" diyerek gösteriyi izleyen Flaman Televizyonu (VRT) muhabiri ile kameramanına saldırarak tartakladı ve görev yapmalarını engellemeye çalıştı.

Saat 14: 00'de polisin uyarısı uzerine protesto gösterisi olaysız sona erdi. Ancak bir süre sonra, aralarında siyah giysili 200 kişilik bir grubun da olduğu aşırı sağcılar, yeniden toplanmaya başladı.



Aşırı sağcılar, polisin"dağılın" uyarısına taş, şişe ellerine geçirdikleri cisimleri atarak karşılık verdi. Polisle göstericiler arasındaki çatışmada, AB Komisyonu binasının camları kırıldı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Olaylarda bir çok kişinin yaralandığı ve gözaltılar bulunduğu belirtiliyor.