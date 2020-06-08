Brüksel'de George Floyd protestosu: Ikçılık karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin George Floyd adında siyahi bir Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin George Floyd adında siyahi bir Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.View on euronews