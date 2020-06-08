Brüksel'de George Floyd protestosu: Ikçılık karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü
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Brüksel'de George Floyd protestosu: Ikçılık karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin George Floyd adında siyahi bir Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

08.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:04

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin George Floyd adında siyahi bir Amerikalının gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.View on euronews

Brüksel'de George Floyd protestosu: Ikçılık karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü
Kaynak: Euronews.com

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