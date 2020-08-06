Brüksel'de Dünya Ticaret Merkezi çatı katında yangın çıktı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin (World Trade Center) çatı katında yangın çıktı.
06.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:21
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin (World Trade Center) çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin (World Trade Center) çatı katında yangın çıktı.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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---Dünya Ticaret Merkezi'nin çatı katında yangın
Kaynak: DHA