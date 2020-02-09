Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi
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Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.

09.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:40
Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle 'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında , Lufthansa ve KLM'nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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