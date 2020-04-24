Brüksel'de çevre örgütlerinden hologramlı eylem
Uluslararası çevre örgütleri Greenpeace ve Youth for Climate, iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de insan görünümlü hologramlar ile eylem yaptı.
24.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:19
Uluslararası çevre örgütleri Greenpeace ve Youth for Climate, iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de hologramlı eylem yaptı.
Covid-19 nedeniyle toplantılarını internet üzerinden sürdürmeye devam eden söz konusu çevre örgütleri Avrupa kurumları ve Belçika Parlamentosu önünde toplanarak siyasi yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com