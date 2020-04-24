Brüksel'de çevre örgütlerinden hologramlı eylem Uluslararası çevre örgütleri Greenpeace ve Youth for Climate, iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de insan görünümlü hologramlar ile eylem yaptı.

Uluslararası çevre örgütleri Greenpeace ve Youth for Climate, iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de hologramlı eylem yaptı. Covid-19 nedeniyle toplantılarını internet üzerinden sürdürmeye devam eden söz konusu çevre örgütleri Avrupa kurumları ve Belçika Parlamentosu önünde toplanarak siyasi yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com