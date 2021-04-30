Brüksel'de bisikletli "Kritik Kütle/Kitle" etkinliği düzenlendi

Bisikletli göstericilerden detaylar Bisiklet gösterisinden detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Tron Meydanı'nda toplanan yüzlerce bisikletli gösterici, çevreye ve trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen ve bisiklet gösterisini ifade eden "Kritik Kütle/Kitle"...