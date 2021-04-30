Brüksel'de bisikletli "Kritik Kütle/Kitle" etkinliği düzenlendi
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Brüksel'de bisikletli "Kritik Kütle/Kitle" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Bisikletli göstericilerden detaylar Bisiklet gösterisinden detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Tron Meydanı'nda toplanan yüzlerce bisikletli gösterici, çevreye ve trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen ve bisiklet gösterisini ifade eden "Kritik Kütle/Kitle"...

Bisikletli göstericilerden detaylar

Bisiklet gösterisinden detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Tron Meydanı'nda toplanan yüzlerce bisikletli gösterici, çevreye ve trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen ve bisiklet gösterisini ifade eden "Kritik Kütle/Kitle" etkinliğine katıldı.

Brüksel'de bisikletli 'Kritik Kütle/Kitle' etkinliği düzenlendi
Brüksel'de bisikletli 'Kritik Kütle/Kitle' etkinliği düzenlendi
Brüksel'de bisikletli 'Kritik Kütle/Kitle' etkinliği düzenlendi
Brüksel'de bisikletli 'Kritik Kütle/Kitle' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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