Brüksel'de başörtüsü yasağı protesto edildi
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Brüksel'de başörtüsü yasağı protesto edildi

Belçika'da binlerce başörtülü kadın bir araya gelerek, Anayasa Mahkemesi tarafından yüksek öğrenimde isteyen kurumların başörtüsü yasağı koyabilmesine izin veren kararı protesto etti.

Brüksel'de başörtüsü yasağı protesto edildi
05.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:18

Belçika'da binlerce başörtülü kadın bir araya gelerek, Anayasa Mahkemesi tarafından yüksek öğrenimde isteyen kurumların başörtüsü yasağı koyabilmesine izin veren kararı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz yıllarda özel bir üniversite derslere dini ya da felsefi aidiyet belirten semboller ile girilmesini yasaklamıştı. Yasağın üzerine bir grup öğrenci Kasım 2017 tarihinde konuyu mahkemeye taşıyarak, itiraz etmişti. Ardından Brüksel Sulh Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinden konuya ilişkin görüş bildirmesini istemişti. Anayasa Mahkemesi ise üniversitenin aldığı bu kararın uygun olduğunu bildirmişti.

Başkentteki Mont des Art Meydanı'nda sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir araya gelen binlerce öğrenci ve başörtülü kadın Anayasa Mahkemesinin bildirdiği görüşü protesto etti. Kadınlar, "Başörtüme dokunma", "Eğitim hakkımız engellenemez", "Asimilasyona hayır", "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?" sloganları atarak, eğitim haklarının engellenmesini protesto etti. Göstericiler, yaptıkları konuşmalarda eğitim hakkının ve dini özgürlüklerin anayasal haklar olduklarına vurgu yaptılar.

Öte yandan başörtüsüne ilişkin kesin karar Brüksel Sulh Mahkemesi tarafından verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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