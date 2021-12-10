Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek - Haberler Ekonomi
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Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek

Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayanlar, özel otomobillerini ellerinden çıkarırsa 900 avroya varan prim alma imkanına kavuşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayanlar, özel otomobillerini ellerinden çıkarırsa 900 avroya varan prim alma imkanına kavuşacak.

Brüksel Başkent Bölgesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek üzere yeni bir girişim hazırladı.

Buna göre, Brüksel'de ikamet eden ve 2021 nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alacak.

Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 avro arasında hareketlilik primi verilecek.

Söz konusu prim, şehirdeki toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecek.

İsteyenler söz konusu kaynağı araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında kullanabilecek.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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