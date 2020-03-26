Brüksel'de Ahmet T. koronavirüs kapan babasını hastaneden kaçırmaya çalıştı; polise bıçak çekti Koronavirüse yakalanan babasını Brüksel'de bulunan bir hastaneden kaçırmaya çalışan ve polislere bıçak çeken gencin 29 yaşındaki Ahmet T. olduğu bildirildi.

Brüksel'de geçtiğimiz cuma günü Koronavirüse yakalanan babasını hastaneden kaçırmaya çalışan ve polislere bıçak çeken gencin 29 yaşındaki Ahmet T. olduğu bildirildi. Brüksel Savcılığı sözcüsü Willemien Baert bir açıklama yaparak 'Zanlıya yönelik tutuklama emri çıkarıldı. Kendisine müdahale etmeye çalışan polislere bıçak çekti.' dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com