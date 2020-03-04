Brüksel'de, AB'nin ve Yunanistan'ın göç politikaları protesto edildi

04.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:28

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan ve Avrupa Birliğinin (AB) göç politikaları protesto edildi.

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşuna (STK) üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi.

"Nasıl bir canavar çocukların boğulmasına göz yumar", "Sınırları şimdi açın", "Şiddete derhal son verin" yazılı pankart ve döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara kapımız açık" sloganları attı.

Protestoda okunan bildiride, "Sığınmacıların yeniden yerleştirilmesine hız verilmeli. AB'nin göç politikalarında reform yapılmalı. Yunanistan, sığınma hakkına saygı duymalı." şeklindeki talepler dile getirildi.

AB liderlerini eleştiren göstericiler, olaysız dağıldı.

Kaynak: AA