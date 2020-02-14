: Brüksel Çikolata Fuarı başladı

14.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:42

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen "Salon Du Chocolat" açıldı.

Brüksel'deki Tour Taxis adlı fuar alanında bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Salon Du Chocolat" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çeşitli ülkelerden 100 kadar çikolata ve şekerleme üreticisinin katıldığı fuarda, ustalar tarafından hazırlanan çikolatalar ziyaretçilere sunuldu.

Fuarda, mankenler üzerinde çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti.

Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ustalarının çikolata hazırlama dersleri yer aldı.

Fuarda, kakao sektörünün sürdürülebilirliği ve çikolata ihracatında en iyi uygulamalar başlıklı konferanslar da düzenlendi.

Çikolata hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı fuarda, çocuklara yönelik eğlenceli programlar da yapıldı.

Fuarda, çikolata ve pastalar hakkında yayınlanan yeni kitaplara özel bir bölüm ayrıldı.

Çikolatayla ilgili çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği fuar 16 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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