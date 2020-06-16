Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "ülkeler arası seyahat yasağına" ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "ülkeler arası seyahat yasağına" ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı.

Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan
16.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:01

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Belçika'nın tecritten çıktığını anımsatarak, 15 Haziran itibarıyla tek taraflı olarak Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve İngiltere ile 4 Schengen ülkesine seyahat yasağını kaldırdığını, bunların dışındaki ülkelere yönelik yasakların sürdüğünü belirtti.

Seyahat kısıtlamaları konusunda Belçika'nın bir AB ülkesi olarak alınan kararlar çerçevesinde hareket ettiğine dikkati çeken Ulusoy, "Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı." bilgisini verdi.

Bu süreçte Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için bir ara yol bulunduğunu ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Buna göre, seyahat yasağı kalkana kadar Türkiye'den Belçika'ya uçuşlarda, Belçika vatandaşları ile Belçika oturumu olanlar, Belçika'dan Türkiye'ye uçuşlarda ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Belçika vatandaşı da olan çifte vatandaşlarımız yolcu olarak uçaklara binebilecek."

Bu kapsamda, THY ve Anadolu Jet'in 15 Haziran itibarıyla uçuşlara başladığını hatırlatan Ulusoy, Belçika Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında Türkiye'ye dair yapılan duyuruya atıfla, söz konusu kayıtlı kategoriye girenlerin, Türkiye'ye gerçekleştireceği seyahatlerle ilgili sigortalarının kapsamına ilişkin, ilgili makamlara danışmaları tavsiyesinde bulunulduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Türkan Şoray Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "ülkeler arası seyahat yasağına" ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:31:24. #1.15#
title