Brüksel bombacıları 'insan öldürmenin nasıl bir şey olduğunu test etmek için rastgele cinayet işledi'
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BBC

Brüksel bombacıları 'insan öldürmenin nasıl bir şey olduğunu test etmek için rastgele cinayet işledi'

12.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17
Brüksel bombacıları 'insan öldürmenin nasıl bir şey olduğunu test etmek için rastgele cinayet işledi'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıların faillerinden İbrahim ve Halid El Bakraoui kardeşlerin, olaydan 15 ay önce "insan öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu test etmek için" rastgele cinayet işledikleri ortaya çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıların faillerinden İbrahim ve Halid El Bakraoui kardeşlerin, olaydan 15 ay önce "insan öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu test etmek için" rastgele cinayet işledikleri ortaya çıktı.

Brüksel'de 2014 yılı sonunda 76 yaşındaki emekli Belçika vatandaşı Paul-André Vanderperren, evinden birkaç yüz metre ötede, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Tek tutkusu Anderlecht kulübünün maçlarını takip etmek olan Vanderperren, o gün de evinin yakınındaki kafeye maç izlemek için gitmişti. Maç sonrası eve dönerken meydana gelen cinayetle ilgili hiçbir ipucu elde edilemedi. Polise göre, bu kesinlikle anlaşılmaz bir cinayetti.

Belçika'da yayımlanan de Morgen gazetesi, Vanderperren cinayetinin, 22 Mart 2016'da Brüksel saldırılarını gerçekleştiren El Bakraoui kardeşler tarafından işlendiğini ortaya çıkardı.

Tanık ifadelerine göre, hırsızlık, soygun ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan bir süre hapis yatan iki kardeşten Halid 2013'te, İbrahim de 2014 yılında cezaevinden çıktı. İki kardeş, Brüksel ve Paris'te saldırı gerçekleştirmek için terör hücreleri oluşturmaya başladı.

Bu sırada "insan öldürmemin nasıl bir şey olduğunu test etmek" isteyen İbrahim ve Halid El Bakraoui kardeşler, maç izlemekten dönen Vanderperren'i kendilerine rastgele hedef seçtiler.

Brüksel saldırılarının hayatta kalan faillerinden Usame Krayem, ifadesinde, "Saldırılardan 2 gün önce Halid bana, İbrahim ile birlikte sokakta rastgele seçtikleri birini vurduklarını söyledi. Bunu gülerek anlattı" dedi.





Krayem, 19 Haziran 2018'deki bir başka ifadesinde de, "Halid bana, öldürdükleri kişinin yaşlı biri olduğunu ve insan öldürmenin nasıl bir şey olduğunu test etmek istediklerini söyledi" diye konuştu.

Bu ifadenin ardından federal savcılık Vanderperren dosyasını yeniden açtı. Öldürülen Belçikalının dul eşi, savcılığın, avukatı aracılığıyla, kocasını öldüren kişilerin neredeyse kesin olarak El Bakraoui kardeşlerle eşleştiğini ilettiğini söyledi.

Fas kökenli Belçika vatandaşı olan El Bakraoui kardeşler, bu cinayetten 15 ay sonra 22 Mart 2016'da Brüksel'deki Zaventem Havalimanı ile Maelbeek Metro İstasyonu'nda silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, intihar bombacısı İbrahim El Bakraoui Zaventem Havalimanı'nda, kardeşi Halid de Maelbeek Metro İstasyonu'nda kendilerini patlatarak öldüler.

BBC
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