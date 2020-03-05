Brüksel, ABD ile ticaret müzakerelerinden umutlu

05.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:58

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanabileceğini belirtti.

Brüksel'de düzenlenen Business Europe Day etkinliğinde konuşan Von der Leyen, "Pozitif bir temelde ilişkilerimizi geliştirmek için bir ivmelenmenin kaydedilebileceğine inanıyorum. Tabii, yapılacak bir anlaşmanın dengeli ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla ve mevcut Avrupa Birliği yetkileri ile uyumlu olması gerektiğinin farkındayım." İfadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemde AB Komisyonunun ABD'ye karşılıklı ticaret konularını kapsayan bir teklif paketi sunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile ticaret anlaşması hakkında dün Davos'ta bir görüşme yaptığını belirterek, "Mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik ama ona, eğer bir sonuç alamazsak harekete geçmem gerekeceğini, bu hareketin ülkemize gelen araba ve diğer çeşitli ürünlere yönelik çok yüksek gümrük vergileri uygulamak olacağını söyledim." ifadesini kullanmıştı.

AB ile ABD arasında ticari gerilimleri, ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle devreye aldığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararı yükseltmişti

Yoğun müzakerelere rağmen AB tarafı, ABD'yi söz konusu gümrük vergisini uygulama kararından vazgeçirememişti.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, yüzlerce farklı ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'yı otomotiv sektörüne ilave gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Bunun ardından 2018'de yapılan görüşmelerde AB ve ABD ticari müzakereler sürdükçe otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmamasında uzlaşmıştı.

Kaynak: AA