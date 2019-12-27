Bruce Lee'nin kızı fast food zincirini dava etti

27.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:24

Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, babasının görüntüsünü izinsiz kullandığı iddiasıyla, bir Çin fast food markasına dava açtı.



Shannon Lee'nin başında olduğu Bruce Lee aile şirketi, Real Kungfu adlı fast food markasının, Bruce Lee'nin görüntüsünü izinsiz kullandığı iddiasında bulunarak markaya dava açtı. Şirket, fast food zincirinin logoyu bir an önce kaldırmasını isterken, 30 milyon dolar da tazminat talep etti.



Fast food zinciri ise yerel otoritelerden logo kullanımı için izin aldıklarını söylerken, logodaki adamın yalnızca dövüş sanatları pozu vermiş siyah saçlı biri olduğunu iddia etti. Zincir yetkilileri yaptığı açıklamada, "Real Kungfu fast food zinciri, Ulusal Ticari Marka Ajansı'nın yaptığı sıkı denetimlerin ardından logonun onayını almıştır ve 15 yıldır da bu logoyu kullanmaktadır. Bunca yıldan sonra dava edildiğimiz için çok şaşkınız. Enerjik bir şekilde davaya ve vereceğimiz yanıta hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bruce Lee Şirketi, sanatçının görüntü haklarını almaya çalışırken, Çin Hükümeti'nin fikri mülkiyet haklarının korunmasını arttırmaya söz vermesinin ardından, davayı yakından takip etmesi bekleniyor. Real Kungfu markasının, Çin'in Guangzhou şehrinde 1990 yılında kurulan şirketin ülke genelinde 600 dolaylarında şubesi var. - PEKİN

Kaynak: İHA