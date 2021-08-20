BRTK Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu kuruldu
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BRTK Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu kuruldu

BRTK Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu kuruldu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun (BRTK) Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu kuruldu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun (BRTK) Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu kuruldu.

BRTK Genel Başkan Yardımcısı Zürfeddin Hacıoğlu başkanlığında konfederasyonun Edirne temsilciliğinde Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Trakya bölge temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti.

Hacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yurtdışı faaliyetlerde görev alacak 15 kişilik bir komisyon kurduklarını belirtti.

Komisyonun bir amacının da Balkanlarda yaşayan soydaşlara daha etkin fayda sağlamak olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Amacımız işbirliğini artırmak ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun hareket kabiliyetini artırmaktır. Tüm bu faaliyetlerde Balkanlarda yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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