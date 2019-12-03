Brozovic'in Inter'le En İyİ Golleri

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

2015 yılında Hajduk Split'ten Inter'e transfer olan Marcelo Brozovic, Milano ekibinin yıllar içinde orta sahadaki kilit isimlerinden biri oldu. Hırvat oyuncunun attığı en güzel beş golü izliyoruz.