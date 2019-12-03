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Brozovic'in Inter'le En İyİ Golleri

2015 yılında Hajduk Split'ten Inter'e transfer olan Marcelo Brozovic, Milano ekibinin yıllar içinde orta sahadaki kilit isimlerinden biri oldu. Hırvat oyuncunun attığı en güzel beş golü izliyoruz.

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

2015 yılında 'ten Inter'e transfer olan Marcelo Brozovic, ekibinin yıllar içinde orta sahadaki kilit isimlerinden biri oldu. Hırvat oyuncunun attığı en güzel beş golü izliyoruz.

Kaynak: Dugout

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