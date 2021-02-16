Broxah vizesinin onaylandığını duyurdu, CLG'ye katılmak için ABD'ye gidecek
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Broxah vizesinin onaylandığını duyurdu, CLG'ye katılmak için ABD'ye gidecek

16.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:45
Broxah vizesinin onaylandığını duyurdu, CLG'ye katılmak için ABD'ye gidecek

Broxah, vizesinin onaylandığını duyurdu.

23 yaşındaki League of Legends oyuncusu önümüzdeki haftalarda CLG'ye katılacak. CLG şu anda 2021 LCS Spring Split sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

https://twitter.com/BroxahLoL/status/1361651600712998915's=20

Broxah, "Sonunda gerçekleşti, vizem onaylandı, onaylandığını yaklaşık 30 dakika önce öğrendim ve kendimi çok mutlu hissediyorum, çok rahatladım. Seyahat etmek ve ekibime katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

CLG şu anda sıralamaların alt sıralarında yer alıyor ve Broxah'ın tam olarak ne zaman kadroya katılacağı belirsiz.

Kaynak: Playerbros

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