Brothers: A Tale of Two Sons sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Brothers: A Tale of Two Sons, Epic Games'te bir haftalığına ücretsiz olmasının ardından sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Tatlı grafikleri ile babasını iyileştirmek için maceraya atılan iki kardeşe rehber olacağınız oyun Brothers: A Tale of Two Sons sistem gereksinimleri neler? Brothers: A Tale of Two Sons kaç GB? İşte detaylar…

BROTHERS: A TALE OF TWO SONS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Brothers: A Tale of Two Sons Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 2,4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/ ATI Radeon HD 2600

Brothers: A Tale of Two Sons Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 2,4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/ ATI Radeon HD 2600

Brothers: A Tale of Two Sons Kaç GB?

Brothers: A Tale of Two Sons'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 2 GB depolama alanı gerekmektedir.