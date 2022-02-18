Brothers: A Tale of Two Sons sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Starbreeze Studios'un geliştirdiği 505 Games'in yayınladığı tek oyunculu modda iki kişi oynayabileceğiniz aksiyon macera oyunu Brothers: A Tale of Two Sons, Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından sistem gereksinimleri merak konusu oldu. Peki, Brothers: A Tale of Two Sons sistem gereksinimleri neler? Brothers: A Tale of Two Sons kaç GB?
İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Brothers: A Tale of Two Sons, Epic Games'te bir haftalığına ücretsiz olmasının ardından sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Tatlı grafikleri ile babasını iyileştirmek için maceraya atılan iki kardeşe rehber olacağınız oyun Brothers: A Tale of Two Sons sistem gereksinimleri neler? Brothers: A Tale of Two Sons kaç GB? İşte detaylar…
- İşlemci: 2,4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/ ATI Radeon HD 2600
- İşlemci: 2,4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/ ATI Radeon HD 2600
Brothers: A Tale of Two Sons'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 2 GB depolama alanı gerekmektedir.