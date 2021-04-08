Broşür dağıtırken tepki gören Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı

Yerel seçim çalışmaları sırasında İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kadına karşı kibar tavırlarıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı.

Yerel seçim çalışmaları sırasında İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kadına karşı kibar tavırlarıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Genel Merkezimiz bünyesinde dava kardeşimiz Yusuf Özoğul bizimle çalışmaya başladı. Yakın çalışacağımız Yusuf kardeşimizin teşkilatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerinde, kendisine tepki gösteren Mine K'ya karşı sergilediği tavırla vatandaşların takdirini kazanan Özoğul, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş