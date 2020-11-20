Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?
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Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?

20.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:31
Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu ve aldığı ödüller ile bilinen Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Küba doğumlu oyuncu Broselianda Hernandez kimdir? Broselianda Hernandez kaç yaşında, nereli?

BROSELIANDA HERNANDEZ KİMDİR?

Hernandez, 1990 yılında Küba'da yayınlana bir pembe dizide gösterdiği performansla ismini duyurmuş ve performansı sayesinde ödül almıştı. 1964 doğumlu başarılı oyuncu, Havana, Küba doğumludur.

BROSELIANDA HERNANDEZ FİLMLERİ!

José Martí: The Eye of the Canary

Fátima o el Parque de la Fraternidad

Siempre Habana

Passenger (L'accompagnant)

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