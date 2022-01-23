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Brooque Williams 22 sayı ile oynadı

Brooque Williams 22 sayı ile oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbolun kazandığı Antalya 07 Basketbol karşılaşmasında, en skorer oyuncusu 22 sayı ile Brooque Williams oldu.

ANTALYA (İHA) - Bellona Kayseri Basketbolun kazandığı Antalya 07 Basketbol karşılaşmasında, en skorer oyuncusu 22 sayı ile Brooque Williams oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol evinde Antalya 07 Basketbol'u 69-60 yendi. Baştan sona büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada rakibine 9 sayı farkla kazanan sarı kırmızılı takımda 22 sayı üreten Amerikalı Brooque Williams en skorer oyuncu oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 17 sayı Sheylani Marie Peddy ve 10 sayı ile Egle Sventoraite takip etti.

Williams, lige oynadığı 13 maçta tam 235 sayı üretti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

basketbol, Antalya, Bellona, Kayseri, Spor, Haber

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