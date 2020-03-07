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Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets, başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.

07.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:12
Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonuna kadar Atkinson'ın yerine yardımcısı Jacque Vaughn'un başantrenörlük görevini yürüteceği duyuruldu.

Sezonun geride kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet alan Nets, Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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