Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı gerçekleşecek. Peki, Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BROOKLYN NETS - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı, New York'da Barclays Center'da oynanacak. Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, Turkcell TV+ 76 ve D-Smart 72üzerinden izlenebilmektedir.

BROOKLYN NETS - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 26 Şubat Cuma günü oynanacak Brooklyn Nets - Orlando Magic maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.