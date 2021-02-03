Brooklyn Nets - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Brooklyn Nets - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Brooklyn Nets - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Brooklyn Nets - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Peki, Brooklyn Nets - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BROOKLYN NETS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Brooklyn Nets - LA Clippers maçıNew York'da Barclays Center'da oynanacak. Brooklyn Nets - LA Clippers maçı, S Sport Plus, S Sport, D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, Tivibu 73, Kablo TV 240 ve web üzerinden izlenebilecek.

BROOKLYN NETS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Brooklyn Nets - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 03:30'de başlayacak.