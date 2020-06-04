Brooklyn'de polis memurlarına saldırı NEW ABD'nin siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yoğun protestolara sahne olan New York kentinin Brooklyn semtinde, dün gece 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

NEW ABD'nin siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yoğun protestolara sahne olan New York kentinin Brooklyn semtinde, dün gece 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

New York Şehri Polis Departmanından yapılan açıklamada, dün gece yarısından önce sokağa çıkma yasağını uygulayan polis memurlarına saldıran bir kişinin, bir polis memurunu bıçakla ve iki polis memurunu da pompalı tüfekle yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganın polisler tarafından vurularak öldürüldüğü, yaralı polislerin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Semtte hafta sonunda polis ile protestocular arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınında meydana gelen olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Bazı görgü tanıkları, bölgede o saatte gösteri veya çatışmanın olmadığını, olayın Floyd protestolarıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA