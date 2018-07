Brooklyn'de Asayiş Özbek Kadın Polise Emanet

New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan ilk Özbek asıllı ABD vatandaşı Sadokat Maksudova, New York'un Brooklyn semtinde asayişi sağlıyor. New York'un Brooklyn semtinde asayiş Özbek asıllı ABD vatandaşı Sadokat Maksudova'ya emanet. Özbek asıllı ABD vatandaşı Sadokat Maksudova, New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan ilk Özbek bayan polisi olarak tarihe geçti. 2009 yılında ailesi ile Buhara'dan ABD'ye göç eden Sadokat, önce Staten Island kolejinde hemşirelik okudu ama polis olma arzusu onu New York Polis Akademi Okuluna götürdü. Mezuniyet sınavında 98 puan alarak polis akademisinden başarıyla mezun olduktan sonra Özbeklerin yoğun yaşadığı Brooklyn semtinde polis olarak göreve başladı.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)