Bronzluğu kalıcı hale getirmenin yolları
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Bronzluğu kalıcı hale getirmenin yolları

Tatilinizde teninizi bronzlaştırıp cildinizde istediğiniz tonu yakaladınız. Pratik ve etkili yöntemlerle cildinizde yakaladığınız ideal bronz tonu koruyabilir ve daha uzun süre cildinizin aynı tonda kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bronzluğu kalıcı hale getirmenin yolları
17.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:54

Şezlongda güneş banyosu yaparak bronz teni yakalamak güzel ancak kısa bir süre içinde bu etkinin gitmesi canınızı sıkıyor. Üzülmeyin, basit ve pratik uygulamalarla cildinizdeki bronzluğu uzun süre boyunca koruyabilirsiniz.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Cildinizdeki bronz tonu korumak için birtakım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar:

Tatil öncesi peeling yapın ve ölü deriden arınmış bir ciltle tatile başlayın. Bu uygulama cildinizin sağlıklı bir zeminde bronzlaşması için önemlidir.

Bronzluğu kalıcı hale getirmenin yolları

Cildinizin yapısına uygun güneş kremi seçmeniz çok önemlidir. Krem alırken cilt tonunuza ve yapınıza uygun ürün seçmelisiniz.

Güneşin dik ve dike yakın geldiği 11.00/16.00 arası güneşlenmeyin. Bu saatler dışında güneşlenerek cildiniz güneşin zararlı ışınlarını maksimum oranda koruyabilirsiniz.

Uygun nemlendirici ve losyonlar kullanarak cildinizin nem dengesini korumalısınız.

Güneşlenme sonrası çok sıcak suyla duş almayın. Bu hata cildinizin pullanmasına neden olur.

Bronzlaşmış teni temizlerken temizleme mendilleri ve temizleme sütü tercih etmelisiniz.

Beslenme düzeninizde havuç tüketmeye özen gösterin. Havuç, taze sebzeler ve kırmızı biber gibi besinler cildinizdeki bronzluğu korumaya yardım eder.

Bronzluğu kalıcı hale getirmenin yolları

BRONZLUK KORUYUCU MASKE

Blenderdan iki havucu geçirin. Lapa haline gelen havuç karışımını cildinize yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekleyip cildinizi durulayın. Sabah ve akşam bu maske uygulamasını yapabilirsiniz.

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