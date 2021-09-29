BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI - Haberler
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BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 18'inci kez kan bağışında bulundu.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 18'inci kez kan bağışında bulundu. Daha önce yaptığı kan bağışlarından dolayı bronz madalya alan Vali Pehlivan, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılayı pandemi döneminde azalan kan stoğunun artırılması amacıyla ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Bu kapsamda Şırnak kent merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinde 3-30 Eylül tarihlerinde kurulan kan bağışı noktalarında şu ana kadar 1400 ünite kan toplandı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağış TIR'ını ziyaret ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Daha önce yaptığı kan bağışlarından dolayı Kızılay'dan bronz madalya alan Vali Pehlivan 18'inci kez kan bağışından bulundu. Akla gelebilecek bütün olumsuzluklarda Kızılay'ın yurt içinde ve yurt dışında yardımda bulunan bir kuruluş olduğunu belirten Vali Pehlivan, Bugün ben de 18'inci kan bağışını yapmak üzere buraya geldim ve bağışımı da bugün memnuniyetle yapmış oldum. Kan veren hem hayat buluyor, hem de insanların zor anlarında şifa vesilesi oluyor. Bunu yaşayanlar bilir. Hastanede kendisi veya yakını olanlar bilir. Ben Kızılay'ın bir gönüllüsü olarak süremiz dolduğunda her defasında kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim ve memnuniyetini aynı zamanda. Çünkü kan verdikten belli bir zaman sonra cebinize bir mesaj geliyor ve bu verdiğiniz kan, kanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ve adınıza fidan dikildiği belirtiliyor. Bu önemli bir şey. Çünkü o anda en kolay yapabileceğiniz belki bir bağışı yapıyorsunuz. Belli bir zaman sonra da o bağış yerini buluyor. Birilerine şifa oluyor. Bu vesile ile adınıza bir fidan dikiliyor. Ben bütün hemşehrilerimizi, kamu görevlilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Pandemi döneminde stoklarda azalan açıkların kapanması için bağışların biraz daha sıklaşması gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum? dedi.

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI

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Haber: BRONZ MADALYALI VALİ PEHLİVAN'DAN 18'İNCİ KAN BAĞIŞI - Haberler
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