Broken Ranks İçin Açık Beta Başladı

Polonyalı Whitemoon Games stüdyosundan MMORPG oyunu Broken Ranks'ın açık betası bugün başlayacak.

Polonyalı Whitemoon Games stüdyosundan oyunu Broken Ranks'ın açık betası bugün başlayacak. Oyunun resmi , oyunun TSİ 21.00'da oynanabileceğini belirten bir sayaç mevcut. Duyuruya göre oyun, mobil cihazlarda ve PC'de satışa sunulacak ve çapraz oynamaya izin verecek. İlk beta sürümü yalnızca Windows PC sahiplerinin oynamasına izin verecek. Yakında onlara macOS kullanıcıları da katılacak. Oyunun tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Broken Ranks, stüdyonun önceki oyunu olan tarayıcı MMORPG The Pride of Taern'in şu anda 10 yıldan daha eski olan bir versiyonu. Oyun, orijinaline kıyasla çok daha iyi görsellere ve genişletilmiş içeriğe sahip olacak. Ancak orijinalin hayranları kendilerini evlerinde hissedecek çünkü oyunun temel formülü değişmeyecek.

Broken Ranks'ta oyuncular bir kez daha tek başlarına veya arkadaşlarıyla savaşın parçaladığı bir toprakta seyahat edecek ve Taern'in özgürlüğü için savaşacak. Tüm bunlar, klasik oyunda olduğu gibi izometrik görünümden gözlemlenecek. Orijinalinde olduğu gibi, hayranlar 7 sınıftan birini seçebilecek. Karakter sınıfları ilk versiyon ile tamamen aynı olacak. Oyun ayrıca onlara karargah kurma ve savaşta 10 saniyelik dönüşlere dayalı zenginlik kazanma şansı verecek.

Kaynak: Turkmmo