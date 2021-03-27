Broken Blade'in ekibi Schalke playoff ilk turunda G2 karşısına çıkıyor

Temsilcimiz Broken Blade'in performansı kilit nokta olabilir

LEC mevsim finalleri dün akşam oynanan Fnatic vs SK Gaming mücadelesiyle başladı. Bugün de kazananlar grubunun ilk maçında temsilcimiz Broken Blade ve ekibi Schalke, şampiyonluğun bir numaralı favorisi G2 karşısına çıkacak.

İki takımın da oyununa baktığımızda arada büyük fark olduğunu söyleyebiliriz. Son haftalarda Schalke'den gördüğümüz oyun kimseyi tatmin etmedi. Sanki daha önce hiç birbirleriyle oynamamışlar gibi uyumsuz gözüktüler. Her ne kadar dördüncü sıradana girmeyi başarsalar da bu son maçlarda aldıkları galibiyetler sayesinde oldu.

G2 tarafında ise işler oldukça yolunda. İstedikleri zaman istedikleri takımı rahat bir şekilde yenebileceklerini gösterdiler. G2 gününde olmasa bile kazanma alışkanlığını gösterebiliyor. Rakiplerinin onlara karşı özel bir plan hazırlaması gerekiyor. Çünkü normal şartlarda hem oyun üstünlüğüyle hem de bireysel kalitesiyle ligin geri kalanından net önde gözüküyorlar.

Seri bu akşam TSİ yaklaşık 19: 00'da başlayacak. LEC Twitch yayınına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros