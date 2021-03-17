Britney Spears'ın vasilik mücadelesi hakkında neler biliniyor?

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel ve ticari işlerini yönetmede vasilik yetkisiyle hak sahibi olan babasına açtığı dava devam ediyor.

Amerikan pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel ve ticari işlerini yönetmede vasilik yetkisiyle hak sahibi olan babasına açtığı dava devam ediyor.

Spears'ın 13 yıl önce yaşadığı psikolojik sorunların ardından babası Jamie Spears, kızının tüm mal varlığını yasal vasisi olarak kontrol ediyor.

Ancak Spears, babasının bu rolüne son vermek için bir süre önce dava açtı. Davanın yeni duruşması bugün görülüyor.

Son duruşmasında ise mahkeme, Spears'ın babasıyla ilgili talebini reddetti ve babasıyla aynı oranda yetkiye sahip olacak bir finans şirketini ortak vasi olarak yetkilendirdi.

Tüm bu tartışmalar ise Britney Spears'ın hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından yeniden alevlendi.

Spears hayranları ise "#FreeBritney" (Britney'e Özgürlük) kampanyasına destek verdi.

Vasilik süreci nasıl başladı?

Akıl hastalığı ya da demans gibi problemleri olan ve kendi kararlarını kendi veremeyen insanlar için mahkemeler, kişi için kararları vermesi adına bir vasiye yetki verebiliyor.

Britney Spears, 2004 yılında evlendiği dansçı Kevin Federline ile 2006 sonunda boşandı. Ardından da iki çocuğunun velayeti Federline'e verildi.

2007 yılı itibarıyla da Spears için işler yolunda gitmedi ve pek çoğu kameraların önünde gerçekleşen olaylar yaşandı.

Çocuklarını polise teslim etmeyi reddeden Spears psikiyatrik tedavi altına alındı.

Tüm bunların ardından 2008 yılında Spears'ın kişisel serveti ve kariyeriyle ilgili karar veremediği gerekçesi ile finans kayıtları belgelenerek babasına vasilik yetkisi verildi.

Bu zaman zarfı içinde Spears üç albüm yayımladı ve çok sayıda da TV programına katıldı.

Business Insider'ın bildirdiğine göre, 2018 yılı itibarıyla, Spears'ın net serveti 59 milyon dolar.

Entertainment Tonight web sitesi tarafından bildirilen mahkeme belgelerine göre ise Spears, aynı yıl içinde, vasilik ücretleri için 1,1 milyon dolar harcadı.

Mahkeme ortak vasi yetkilendirdi

Bu süreç devam ederken 39 yaşındaki şarkıcının avukatları, baba Spears'ı vasilikten çıkarmak adına dava açtı.

Avukatlar, mahkemeye Spears'ın "babasından korktuğunu" ve onun kontrolü altındayken kariyerine devam edemeyeceğini ifade etti.

Ancak avukatların talebi bir mahkeme tarafından reddedildi. Bunun yerine Bessemer Trust isimli bir finans firmasına ortak vasi olarak yetki verildi.

Jamie Spears, ortak vasi kararına sahip olduğu gücü azalttığı iddiasıyla itiraz etti. Ancak bu itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Baba Spears'ın vasilik yetkisi de Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

#FreeBritney kampanyası nedir?

Britney Spears hayranları, ünlü şarkıcının bu anlaşmaya zorlandığı inancında. Bu sebeple de sosyal medyada #FreeBritney kampanyası başlatıldı.

New York Times'ın haberine göre #FreeBritney kampanyası 2009 yılına kadar uzanıyor.

Spears'ın 2019'da tekrardan psikiyatrik tedavi görmesinin ardından kampanya yeniden öne çıktı.

#FreeBritney kampanyacıları, vasiliğin son bulması için binlerce imza ile Beyaz Saray'a mektup bile gönderdi.

Spears ne diyor?

Britney Spears ise #FreeBritney kampanyası ile ilgili bugüne kadar yorum yapmadı. Ancak verdiği demeçlerde hayranlarına iyi olduğu mesajını veriyor.

2019 yılındaki tedavisinin ardından Spears, hayranlarından "okudukları her şeye inanmamalarını" istedi.

"Framing Britney Spears" belgeselinin yayınlanması ise Spears'ın sürdürdüğü hukuk mücadelesine olan ilgiyi artırdı, şarkıcının istismar edildiği yönündeki düşünceyi güçlendirdi.

Spears ise Salı günü sosyal medyasında Toxic şarkısını paylaşarak takipçilerine"Sahnede olmayı her zaman seveceğim" diye seslendi.

Spears paylaşımında ayrıca, "Ama öğrenmek ve normal bir insan olmak için zaman ayırıyorum. Günlük hayattan zevk almayı seviyorum" ifadelerini kullandı.