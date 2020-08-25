British Museum, köle tüccarı kurucusunun büstünü kaldırdı
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British Museum, köle tüccarı kurucusunun büstünü kaldırdı

British Museum, sömürgecilik dönemiyle bağlantısını ön plana çıkarmamak için kurucularından birinin büstünü kaldırma kararı aldı.

British Museum, köle tüccarı kurucusunun büstünü kaldırdı
25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:13

British Museum, sömürgecilik dönemiyle bağlantısını ön plana çıkarmamak için kurucularından birinin büstünü kaldırma kararı aldı.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İrlanda doğumlu köle taciri ve koleksiyoncu Sir Hans Sloane'nin British Museum'daki büstü kaldırıldı.

Gazeteye konuşan Müze Müdürü Hartwig Fischer, büstün İngiliz İmparatorluğu dönemine ilişkin eserlerin yanındaki bir dolaba yerleştirildiğini kaydetti.

Gerçeğe bağlılığın, tarih söz konusu olduğunda kesinlikle çok büyük önem arz ettiğini belirten Fischer, "Hans Sloane'yle ilgili durum ve kölelikle olan ilişkisi bu konuda çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Sömürge döneminde toplanan eserlerle müzeler kuruldu

Sir Hans Sloane (1660-1753), Jamaika'da kölelerin zorla çalıştırıldığı şeker plantasyonlarının varisi Elizabeth Langley Rose ile evli bir İrlandalı köle taciriydi.

Sloane'nin, İngiliz İmparatorluğu'nun dört bir yanından topladığı 70 binden fazla eser ve parçadan oluşan koleksiyonla, British Museum, Britanya Kütüphanesi ve Doğal Tarih Müzesi'nin temellerinin atıldığına inanılıyor.

İngiltere ve İrlanda'da aralarında Londra'daki Sloane Meydanı'nın da olduğu birçok sokak ve yer halen Hans Sloane'nin adını taşıyor.

İngiltere'de heykeller hedefte

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere'de de gösteriler düzenlenmeye başlamıştı. Bu gösteriler sırasında haziran ayında, köle tüccarı Edward Colston'un Bristol kentindeki heykeli yıkılarak denize atılmıştı.

Daha sonra başka bir köle tüccarı olan Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli, belediye konseyinin kararıyla kaldırılmıştı.

Ayrıca Başbakan Winston Churchill'in Londra'da Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelinin kaidesine "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Irkçılıkla suçlanan Cecil Rhodes'in Oxford Üniversitesi'ndeki heykelinin kaldırılmasıyla ilgili kampanya ise halen devam ediyor.

Kaynak: AA

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