British Council Yaratıcı Girişimcilik Programı Ankara'da

10.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:32

Yaratıcı girişimcilerin iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlayan üç günlük Yaratıcı Girişimcilik Programı, British Council tarafından Viveka iş birliği ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 27-29 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Birleşik Krallık merkezli inovasyon vakfı Nesta tarafından geliştirilen ve British Council aracılığıyla dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Yaratıcı Girişimcilik Programı, 2014'ten bu yana Türkiye'de dokuz şehirde 250'den fazla girişimcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaratıcı Girişimcilik Programı, eğitim öncesinde 5 Mart'ta CoZone'da düzenlenecek Meetup etkinliği ile başlayacak ve yaratıcı endüstriler alanındaki işletme sahibi girişimcileri ve programla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenleri ağırlayacak. 9 Mart'a kadar programa yapılan başvurular arasından seçilen girişimciler; tasarım, prototipleme ve prototiplerin gerçek müşteriler ile test edilmesi süreçlerini kapsayan ve ürün geliştirme süreçlerindeki riskleri minimuma indirmeyi hedefleyen Sprint etkinliğine davet edilecekler. 19 Mart tarihinde, yine CoZone'da gerçekleşecek Sprint etkinliğinin sonunda yapılan sunumlar ile jüri tarafından seçilen kişiler veya takımlar, Yaratıcı Girişimcilik Programı'na katılabileceklerYaratıcı Girişimcilik Programı, katılımcılara üç gün boyunca iş fikirlerini geliştirmekten, potansiyel müşterileri tespit etmeye ve finansal durumlarını değerlendirmeye kadar başarılı bir iş kurmanın ve yürütmenin belli başlı yönlerini öğretmeyi ve pratik beceriler kazandırmayı aömaçlıyor. Eğitim programı, Jason Lau, Esra Gönen ve Atılım Şahin olmak üzere Nesta akreditasyonuna sahip üç Yaratıcı Girişimcilik Eğitmeni tarafından yürütülecek. Eğitmenler, yaratıcı girişimcilere iş fikirlerini keşfetmelerinde ve iş tekliflerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı, aynı zamanda onlara hedefleri ve motivasyonları ile örtüşen bir iş modeli ortaya çıkarabilmeleri için de yol göstermeyi hedefliyor.

Programa katılım şartlarına ve eğitime dair ayrıntılı bilgiye, British Council web sitesinden, https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/ sayfasından ulaşılabiliyor. Sitede yer alan başvuru formunu doldurarak 9 Mart'a kadar başvuru yapmak mümkün. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA