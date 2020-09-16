British Council "Study UK Mezun Ödülleri" başvuruları başladı British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.

British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.

British Council'dan yapılan açıklamaya göre, "Profesyonel Başarı", "Girişimcilik" ve "Sosyal Etki" alanlarında etki yaratan mezunlar, 30 Ekim tarihine kadar British Council Türkiye web sitesinden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada, "Birleşik Krallık'ta dünya standartlarında öğrenim gören öğrencilerin aldığı eğitim, yaşamları boyunca onlara birçok avantaj sağlıyor. British Council tarafından yedi yıldır düzenlenen Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık yüksek eğitim kurumlarından mezun kişilerin, seçtikleri alanda ulaştıkları başarıları ve Birleşik Krallık'ta gördükleri eğitimin bu başarıyı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla hayata geçiriliyor" denildi.Açıklamaya göre, Birleşik Krallık mezunlarının başarı hikayelerini öne çıkarmayı ve kutlamayı amaçlayan Study UK Mezun Ödülleri, Türkiye'de yaşayan tüm Birleşik Krallık mezunların başvurularına açık. Başvurular, British Council Türkiye web sitesinden (www.britishcouncil.org.tr/alumni-awards-2020-21) kabul ediliyor.Ödüllere, Birleşik Krallık dışında yaşayan ve son 15 yıl içinde lisans veya lisansüstü eğitimlerini Birleşik Krallık'ta tamamlamış olan mezunlar başvurabiliyor. Türkiye'den başvuran adaylar, aynı zamanda Global Mezun Ödülleri için de değerlendirmeye alınıyor ve başarılarını tüm dünya ile paylaşma şansları oluyor.Açıklamada, "Study UK Mezun Ödülleri'nde daha önce finale kalan adaylar ve ödül kazananlar, Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim görürken edindikleri deneyimleri kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre veya ülkelerine katkı sağlayan ve kendi alanlarında önde gelen kişiler oldu" denildi ve şu bilgiler verildi: "Birleşik Krallık'ta aldıkları yükseköğrenimin, mezunların hayatlarına kattığı etkiyi ve kazanımları göstermeyi ve onların başarılarını kutlamayı amaçladığı Mezun Ödülleri, ayrıca mezunların profilini, mezun oldukları üniversitenin ve Birleşik Krallık eğitim sisteminin uluslararası itibarını artırmayı da hedefliyor."Ocak 2021'de finalistlerin belirlenmesinin ardından, Mart ayında kazananlar açıklanacak ve kazananların başarıları, Türkiye ve dünya çapında dijital bir kampanya ile kutlanacak. "Tüm başvuranlar, doğrudan global seviyedeki ödül programına da başvurmuş sayılacak. Global seviyede kazananlara, uluslararası bilinirliklerini artırma, profesyonel ağlar ve iş bağlantıları oluşturma şansı sunan yarışma, aynı zamanda Birleşik Krallık'a seyahat fırsatı da sağllayacak.

"Finalist ve kazananlar, British Council, İngiltere Başkonsolosluğu ve British Council'ın iş ortaklarının üst düzey yöneticilerinden seçilen jüri üyelerinin oluşturduğu panel tarafından belirlenecek." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA