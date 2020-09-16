British Council "Study UK Mezun Ödülleri" başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

British Council "Study UK Mezun Ödülleri" başvuruları başladı

British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.

British Council
16.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:32

British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.

British Council'dan yapılan açıklamaya göre, "Profesyonel Başarı", "Girişimcilik" ve "Sosyal Etki" alanlarında etki yaratan mezunlar, 30 Ekim tarihine kadar British Council Türkiye web sitesinden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada, "Birleşik Krallık'ta dünya standartlarında öğrenim gören öğrencilerin aldığı eğitim, yaşamları boyunca onlara birçok avantaj sağlıyor. British Council tarafından yedi yıldır düzenlenen Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık yüksek eğitim kurumlarından mezun kişilerin, seçtikleri alanda ulaştıkları başarıları ve Birleşik Krallık'ta gördükleri eğitimin bu başarıyı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla hayata geçiriliyor" denildi.Açıklamaya göre, Birleşik Krallık mezunlarının başarı hikayelerini öne çıkarmayı ve kutlamayı amaçlayan Study UK Mezun Ödülleri, Türkiye'de yaşayan tüm Birleşik Krallık mezunların başvurularına açık. Başvurular, British Council Türkiye web sitesinden (www.britishcouncil.org.tr/alumni-awards-2020-21) kabul ediliyor.Ödüllere, Birleşik Krallık dışında yaşayan ve son 15 yıl içinde lisans veya lisansüstü eğitimlerini Birleşik Krallık'ta tamamlamış olan mezunlar başvurabiliyor. Türkiye'den başvuran adaylar, aynı zamanda Global Mezun Ödülleri için de değerlendirmeye alınıyor ve başarılarını tüm dünya ile paylaşma şansları oluyor.Açıklamada, "Study UK Mezun Ödülleri'nde daha önce finale kalan adaylar ve ödül kazananlar, Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim görürken edindikleri deneyimleri kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre veya ülkelerine katkı sağlayan ve kendi alanlarında önde gelen kişiler oldu" denildi ve şu bilgiler verildi: "Birleşik Krallık'ta aldıkları yükseköğrenimin, mezunların hayatlarına kattığı etkiyi ve kazanımları göstermeyi ve onların başarılarını kutlamayı amaçladığı Mezun Ödülleri, ayrıca mezunların profilini, mezun oldukları üniversitenin ve Birleşik Krallık eğitim sisteminin uluslararası itibarını artırmayı da hedefliyor."Ocak 2021'de finalistlerin belirlenmesinin ardından, Mart ayında kazananlar açıklanacak ve kazananların başarıları, Türkiye ve dünya çapında dijital bir kampanya ile kutlanacak. "Tüm başvuranlar, doğrudan global seviyedeki ödül programına da başvurmuş sayılacak. Global seviyede kazananlara, uluslararası bilinirliklerini artırma, profesyonel ağlar ve iş bağlantıları oluşturma şansı sunan yarışma, aynı zamanda Birleşik Krallık'a seyahat fırsatı da sağllayacak. 

"Finalist ve kazananlar, British Council, İngiltere Başkonsolosluğu ve British Council'ın iş ortaklarının üst düzey yöneticilerinden seçilen jüri üyelerinin oluşturduğu panel tarafından belirlenecek." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Adnan Menderes Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Deniz Seki Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Adem Büyük Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Mart Karar Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: British Council "Study UK Mezun Ödülleri" başvuruları başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 16:33:26. #1.15#
title